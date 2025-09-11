NTTドコモビジネス（旧NTTコミュニケーションズ）は、NTTドコモが提供する法人向け料金プラン「ドコモBizデータ無制限」、「ドコモBizかけ放題」を9月17日に開始する。 価格は「ドコモBizデータ無制限」が月額5313円～、「ドコモBizかけ放題」は月額3553円。 新プランは、月のデータ容量により月額料金が変わる「ドコモBizデータ無制限」と、国内通話かけ放題の「ドコモBizかけ