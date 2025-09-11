俳優の井浦新さんは9月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気ドラマ『アンナチュラル』（TBS系）のオフショットを公開しました。【写真】井浦新、『アンナチュラル』のオフショットに反響！「そろそろ新作なんとかならないもんか？」井浦さんは「こっちは元気にやってるよありがとうそっちも頑張れ」とつづり、『アンナチュラル』のオフショットを公開しました。この日は、井浦さんが演じた「中堂系」の誕生日だったようで、