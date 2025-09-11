東京・新橋のガールズバーで従業員の女性を殺害した罪などに問われている男に対し、検察側は懲役20年を求刑しました。無職の千明博行被告（50）は去年10月、東京・新橋のガールズバーで、従業員の女性（当時18）の首などをナイフで切り付けて殺害した罪などに問われています。検察側はきょうの裁判で、被害者の刺し傷や切り傷が36か所に上ったことに触れ、「危険かつ執拗、極めて残酷かつ悪質な犯行」と指摘。「被害者に大金を使っ