立憲民主党の野田代表はさきほど、新たな執行部を発足させました。衆議院の安住予算委員長を幹事長に起用し、若手3人を党の要職に抜擢しました。立憲民主党野田佳彦代表「安定感も必要だというのと同時に刷新感も必要だと。そのバランスをどう取るかというところに留意した、そうした配置とさせていただきました」11日に行われた党の両院議員総会で野田代表が示した新たな執行部の人事案が了承されました。新たな執行部には、幹