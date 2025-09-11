ウクライナのゼレンスキー大統領は、ポーランド国境に向かうロシアの無人機をウクライナ軍が探知していたとしたうえで、領空への侵入は「意図的なものだ」と主張しました。ロシア軍の無人機が10日にポーランドの領空に侵入したことに関連し、ゼレンスキー大統領はビデオ演説で、「ウクライナ軍はポーランド国境に向かうロシアの無人機の動きを探知していた」とし、「偶然や間違いではなく意図的な動きだ」と主張しました。また、ウ