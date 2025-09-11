大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）で大関獲りに挑む関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が11日、東京都中央区の同部屋で出稽古に訪れた関脇・霧島（29＝音羽山部屋）らと連続で7番取って6勝1敗だった。師匠の荒汐親方（元幕内・蒼国来）が「6、7割でいい」と話す中、得意のおっつけ、低い体勢からの攻めなど持ち味を存分に発揮。「しっかりできていると思う」と淡々と語った。5日の横綱審議委員会による稽古総見を発熱のため欠