ケンタッキーフライドチキン(KFC)は9月17日、全国の店舗で「にんにく醤油チキン」を発売する。店頭価格は単品330円(税込)。秋恒例の人気メニューが今年も登場。2025年は新たに“追いにんにく”ができる別添ソース「にんにく醤油マヨ」(税込30円)が加わり、よりパンチのある味わいを楽しめる。数量限定、なくなり次第販売終了。〈別添ソースでよりパンチのある味わいに〉「にんにく醤油チキン」は“食欲の秋”に向けて毎年販売する