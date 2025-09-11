学歴詐称疑惑で市政の混乱を招いた静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が選んだのは「市議会の解散」だった。田久保市長は「初日に不信任決議が出て、審議はすべてストップした。解散という決断が必要」と説明した。市民からは「早く市政を正常化してほしい」との声が上がった。田久保市長はこの日午前１０時に、「解散通知」の紙を、中島弘道議長に手渡した。この瞬間１９人の市議は、その資格を失い、４０日以内に市議選（