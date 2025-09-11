世界的なイタリア出身のファッションデザイナー、故ジョルジオ・アルマーニの伝記映画『Armani - The King Of Fashion（原題）』が製作されることが明らかとなった。米が報じている。 2025年9月4日、アルマーニは肝不全のため、91歳で逝去した。故人は、1975年に自身のブランド「アルマーニ」を設立し、洗練されたスーツやシンプルで上品なデザインでメンズ・レディース双方に革新をもたらし