10月11日、スイス・チューリッヒのドルダー・グランド・ホテルで、「Tailored for Speed Collection」（直訳すると”スピードのために仕立てられたコレクション”）と名付けられた42台におよぶ究極のコレクションがRMサザビーズによってオークションに出品される。【画像】フェラーリXX3台を含む42台もの究極のコレクション（写真10点）出品車両における目玉は、フェラーリのコルセ・クリエンティXXプログラムの3台すべてが単一コ