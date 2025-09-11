◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）追い切り＝９月１１日、美浦トレセンきっちり態勢は整った。エーオーキング（牡３歳、美浦・久保田貴士厩舎、父リアルスティール）は美浦・Ｐコースを単走。序盤からリラックスした様子で軽やかな脚さばき。騎乗した久保田調教師は「水、日曜日としっかりやったので今週はポリ（トラック）でさらっと。だいぶいい