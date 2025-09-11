山形県川西町のコインランドリー駐車場で9日夜に発生した強盗事件で、警察は、逮捕した町内の68歳の男が現場周辺で当時営業していた店を狙って犯行に及んだとみて調べています。この事件は、川西町時田の無職・松浦昭一容疑者（68）が9日夜9時40分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、利用客の57歳の女性にカッターナイフを突き付けて「金出せ、金出せ」などと脅し、現金500円を奪った疑いで逮捕さ