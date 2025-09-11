俳優の松下洸平が11日、東京都美術館で行われた『ゴッホ展家族がつないだ画家の夢』取材会に出席した。【写真】スタイリッシュ！全身ブラックコーデで登場した松下洸平展覧会サポーターと音声ガイドを務める松下は、大阪会場での記者内覧会に続きオールブラックコーデ、オールバックスタイルでシックに登場。今回の東京会場は7月〜8月の大阪会場に続く開催となるが、「会場が変わると作品からもらうイメージも変わって感じら