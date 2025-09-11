「ドジャース−ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。六回の第４打席はストレートの四球となった。ロッキーズ先発のフリーランドとは過去８打数６安打２本塁打４打点で、この日も二回の第２打席で右前適時打を放っていた。外一辺倒の投球にスタンドからは不満のブーイングが漏れた。