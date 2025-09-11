【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は１０日、火星の岩石から「古代生命の痕跡を発見した可能性がある」と発表した。微生物の代謝などで作られる物質が見つかった。研究成果は科学誌ネイチャーに同日掲載された。火星では液体の水が豊富に存在していた証拠や有機物は発見されていたが、生命体がいたことを裏付ける直接の証拠は確認されていない。ＮＡＳＡのショーン・ダフィー長官代行は記者会見で「火星での発