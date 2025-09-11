ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が、グローバルK−POPファンが直接選定したアワードで最高順位に選ばれた。「THE FACT MUSIC AWARD（ザ・ファクトミュージックアワード＝TMA）」組織委員会は11日「先月20日から今月10日まで3週間行われた『2025THE FACT MUSIC AWARD』の『TMA人気賞』オンライン投票でStray Kidsが、最終的に1位となった」と発表した。韓国のネットメディア「THE FACT」と、K−POPファンのコミュニテ