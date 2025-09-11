強いオリジナリティを求めていたスズキの意欲と結びついたプロジェクト スズキが1976年からGS750で手がけた4ストローク化は、ヨシムラとタッグを組んでプロダクション・レースへ積極的に参加するなど、そのパフォーマンスは存分にアピールできていた。ただ市販車での成果はいまひとつ。既に見慣れた4気筒エンジンに、タンクのロゴをSUZUKIとしただけの、日本製バイクのひとつ程度にしか思われていない