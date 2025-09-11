今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「あんぱんまん誕生」の第119回が9月11日に放送され、反響を呼んでいます。【写真】津田健次郎さん演じる東海林を見送るのぶと嵩のぶと嵩が高知新報で働いていた時の上司、東海林（津田健次郎さん）が柳井家を訪れました。SNSやコメントでは、東海林が年を重ねた様子をうまく表現した津田さんの演技に心を動かされた人が多くいました。＊