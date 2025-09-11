私はマリア（30代）。3歳の息子（サク）を育てる母で、私と夫（キョウスケ、30代）は共働きです。休日に私が夕飯のカレーを作っていると、義兄（ケンタ、30代）の妻（エミ、30代）が突然わが家にやってきました。しかもエミさんはキッチンに置いていた夕飯のカレーを勝手に味見して、口を付けたおたまをそのまま鍋に戻したのです！私たち夫婦はエミさんの行動を非常識だと感じて咎めますが、義兄夫婦はまるでエミさんが被害者か