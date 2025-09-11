琴子からの手紙が届くNHK連続テレビ小説「あんぱん」の第24週「あんぱんまん誕生」は11日、第119回が放送される。柳井家を訪れ感動の再会を果たした東海林明(津田健次郎)が上京した本当の理由が明かされ…。〈第119回あらすじ〉東海林の訪問からほどなくして、小田琴子(鳴海唯)から手紙が届く。そこには東海林が上京した本当の理由が書かれていた。手紙を読んで言葉を失うのぶ(今田美桜)と嵩(北村匠海)。その夜、嵩は机に向か