キッコーマン食品は8月4日、「キッコーマン うちのごはん」シリーズより「肉おかずの素」新商品1種(希望小売価格300円)と「おそうざいの素」2種(希望小売価格220円)をはじめ、「デルモンテ 洋食おまかせ」(希望小売価格318円)や「キッコーマン 芯からぽっと」(希望小売価格198円)、さらに「国産野菜・果実のデリシャスソース 中濃」(オープン価格)を全国で発売した。○「うちのごはん 肉おかずの素」新商品「キッコーマン うちのご