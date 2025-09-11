東京地裁化粧品会社の「ディー・アップ」（東京）に勤務していた女性＝当時（25）＝が社長からパワーハラスメントを受けて自殺したとして遺族が賠償を求めた訴訟で、東京地裁は11日までに、同社社長の辞任や1億5千万円の調停金の支払いなどを決定した。遺族側の代理人弁護士が同日、東京都内で記者会見し、明らかにした。9日付。訴状などによると、亡くなった里実さんは入社した2021年、同僚とのトラブルをきっかけに社長に呼