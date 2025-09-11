静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の弁護団は11日、検事総長が控訴断念を表明した談話で袴田さんの名誉が傷つけられたとして、国に計550万円の損害賠償を求め静岡地裁に提訴したと明らかにした。