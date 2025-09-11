立憲民主党は11日、両院議員総会を開き、新たな党役員人事を決定した。午後1時から開催された両院議員総会では、野田代表が人事案を発表し、承認された。党運営の要である幹事長に、与野党にパイプを持つ安住淳衆院予算委員長の就任が決定した。その他の主な人事は下記の通り。◆近藤昭一代表代行（新任）◆馬淵澄夫代表代行（新任）◆吉田晴美代表代行（新任）◆本庄知史政調会長（新任）◆笠浩史国会対策委員長（留任）◆逢坂誠