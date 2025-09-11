ミュージシャンのGACKTさんが2025年9月11日にXを更新し、女優の北川景子さんから送られた手紙に怯えたことを明かした。「ひとりで勝手にホラー」GACKTさんはXで、「移動中の車の中で、北川景子ちゃん主演、【アナタを奪ったその日から】を観始めた（原文ママ）」と、4月から6月に掛けて放送されたドラマ「あなたを奪ったその日から」（フジテレビ系）を視聴し始めたことを報告した。作品について「冒頭から不穏なヒントが散りばめ