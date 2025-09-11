自身のトラウマから“絶対に言わない”と決めていた言葉。うっかり口走りそうになり慌てて訂正します。しかしこのあと夫の仕事が繁忙期に入り、家の中がますます大変なことになっていくのです…。はたして主人公は、「お姉ちゃんでしょ！」と言わずにいられるのでしょうか。(ウーマンエキサイト編集部)