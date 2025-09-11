折り紙にインスピレーションを受けたPCスタンドで注目を集め、スタンドやケースなどPC・モバイルアクセサリーを展開するMOFTは、iPhone 17シリーズに対応するアクセサリー製品の新シリーズ「Snap Play Collection」を9月11日から順次発売します。独自素材のレザーケースMOFTが独自開発したヴィーガンレザー素材「MOVAS」製のケース「iPhone 17シリーズ対応MOVASレザーケース」は、カメラボタン部分のデザインを刷新してスマートフ