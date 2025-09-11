陸上男子で１００メートル、２００メートル世界記録保持者のウサイン・ボルト氏（ジャマイカ）が１１日、都内で行われた「ＰＵＭＡＴＨＥＦＵＴＵＲＥＯＦＦＡＳＴ」に参加した。国内外のメディアを前にトークショーを行った。１３日開幕の世界選手権へ向けても注目選手などを挙げた。ボルト氏は２００８年に１００メートル世界新記録を樹立。その後も、０９年に自身の記録を塗り替える９秒５８をマークした。「最初は