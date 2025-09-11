秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎え、天皇陛下にあいさつされました。紀子さまは午前11時前、皇居・半蔵門に入り、車の窓を開け報道陣に会釈されました。11日の訪問は、59歳の誕生日の節目に天皇陛下に御所であいさつをされるものです。これに先立ち、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは午前10時ごろ、紀子さまに誕生日のお祝いのあいさつをするため、秋篠宮邸を訪問されました。愛子さまは、車の窓を開け笑顔で手を振られ