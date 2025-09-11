職場復帰をして再び仕事をスタートすると、やりがいを感じながらも、やることの多さに忙殺されますよね。本来なら夫婦で協力して支え合うものですが、奥さんになにもかも押し付ける旦那さんもいるようです。今回は、思いやりゼロの夫の発言にイラッとした話をご紹介いたします。なにもしない夫「職場復帰をして時短勤務で働き始めたけど、家事や育児をしながら仕事をするのは想像以上に大変で。子どもは保育園に通うようになったけ