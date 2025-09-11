松下洸平（38）が11日、翌12日から東京都美術館でスタートする「ゴッホ展家族がつないだ画家の夢」東京展取材会に出席した。松下は、展覧会サポーターと音声ガイドナビゲーターを務める。自身、高校まで美術科の学校に通い、油彩科で油絵を描いており、母も画家で現在も画業を続けている。「僕自身も、幼少期からやりたいことが多かったので、率先して『やりなさい』と言ってくれた家族の存在が大きかった。母は、今も絵を描き続