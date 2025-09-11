テレビ大阪は11日、大阪市内の同局で秋の改編会見を行い、夕方の報道番組「やさしいニュース」（月〜金曜午後5時）を全面リニューアルすると発表した。同局は今回の改編で「イメチェン」のコンセプトを掲げた。18年4月にスタートした同番組を、フルバーチャルスタジオへとリニューアル。大阪にこだわった生活・経済に密着した情報をやさしく、わかりやすく伝えるのはそのまま、メインキャスターを務める前田拓也アナウンサー（37）