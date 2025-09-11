カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。今回は、2025年9月11日時点で発表されている9月12日以降に開催の「お客様感謝セール」情報をまとめました。秋の新商品もオトクに買えるかも...！「お客様感謝セール」はオリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフになります。オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一