日本バスケットボール協会（JBA）は9月11日、中国・雄安で同月17日から開催される「FIBA3×3U23ワールドカップ2025」に出場する3×3女子U23日本代表メンバーを発表した。 8月の「FIBA3×3ユース・ネーションズリーグ2025アジア」で総合優勝を飾り、世界への切符をつかんだ女子代表。前大会からは田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）、花島百香（ENEOSサンフラワーズ）