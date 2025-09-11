アイモバイルが後場急伸し、年初来高値を更新した。同社はきょう午後０時１０分ごろ、２６年７月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比８．９％増の４５億円としていることや、期末一括配当計画を前期比１円増配の２７円としていることが好感されているようだ。 売上高は同２．２％増の２２０億円を見込む。ふるさと納税制度の改正を踏まえたマーケティング施策と収益多角化施策に加え、アプリ運営事