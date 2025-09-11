ｐｌｕｓｚｅｒｏは底堅い。同社は１０日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の単独決算を発表。売上高は前年同期比３０．１％増の１１億６３００万円、営業利益は同７８．２％増の３億９３００万円、最終利益は同２．６倍の２億５１００万円となった。堅調な業況を評価した買いが入り朝方に株価は上場来高値を更新。その後は利益確定売りに押され下げに沈む場面があったが、一段と下