自身に性暴行をしようとした男性の舌を噛み、重症を負わせたとして有罪判決を受けていたチェ・マルジャさん（78）が、61年ぶりの再審で無罪を言い渡された。【写真】噛み切ったチェ・マルジャさん9月10日、釜山地裁刑事5部（キム・ヒョンスン部長判事）はチェさんの重傷害などの容疑に対する再審で無罪を宣告した。裁判所は男性の舌を噛んだチェさんの行為を正当防衛と認めた。「証拠によれば重傷害の罪を認める根拠が不足している