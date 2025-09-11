梅の花グループ [東証Ｓ] が9月11日後場(13:00)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の連結経常損益は9200万円の赤字(前年同期は200万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の0.7％→-0.2％に悪化した。 株探ニュース