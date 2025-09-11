11日13時現在の日経平均株価は前日比540.44円（1.23％）高の4万4378.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は740、値下がりは818、変わらずは57。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を349.47円押し上げている。次いでアドテスト が174.23円、東エレク が24.82円、フジクラ が18.57円、ディスコ が14.05円と続く。 マイナス寄与度は47.81円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＴＤＫ が10.13円