2025年9月10日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国で消費低迷が続き、経済が引き続き厳しい状況にあることが最新の統計で明らかになったと報じた。記事は、国家統計局が発表した8月の消費者物価指数（CPI）が、前月比では横ばいだったものの、前年同月比では0．4％下落したと紹介。下落率はエコノミストの予測を上回るとともに、今年2月（0．7％減）に次ぐ大きさとなったと伝えた。そして、CPI下落の要因につ