国連が9月9日、「教育を攻撃から守る国際デー」に合わせて発表した統計によると、2024年に世界の紛争地域で学校を標的とした攻撃が44％急増し、学齢児童に対する暴力事件は4万1000件を超えたとのことです。国連の公式サイトによると、新たに発表された「2024年度児童と武装衝突問題報告」は、学校や学齢児童を対象にした攻撃が最も深刻な地域は、イスラエルとパレスチナのガザ地区、コンゴ民主共和国、ソマリア、ナイジェリア、ハ