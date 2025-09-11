V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂæÏÑ±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¥Áー¥à¤«¤é½÷»ÒÃæ²ÚÂæËÌÂåÉ½¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Î¸òÎ®»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅª¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤àµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¤«¤éÀ¤