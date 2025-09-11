池江璃花子競泳女子の池江璃花子（横浜ゴム）が、練習拠点をオーストラリアから日本国内に戻すと11日、インスタグラムで表明した。2023年秋に多くの有力選手を指導するマイケル・ボール氏に師事するため拠点を移したが、ボール氏が24年パリ五輪後にオーストラリアを離れて中国チームの指導を始めたため、環境の変更を模索していた。池江は「アスリートとしてとても強くなれた時間だった。これからまた日本での試合をはじめ、さ