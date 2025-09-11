Photo: 村上タクタ やはり、世界一注目される発表会なのだなと痛感。今回のApple（アップル）イベントでは、全4機種の新型iPhoneと全3機種の新型Apple Watch、そしてAirPods Proの最新モデルが同時に発表されました。どの製品も個性にあふれていて、数年ぶりに登場した製品も含めて非常に濃い内容のアップデートだった印象を受けました。実際どんなところが進化したのか、早く触って色々と確