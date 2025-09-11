平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、ニューヨークを拠点に活動する作曲家・中堀海都（なかほり・かいと）さんが出演。『豊岡演劇祭2025』で上演されるシアターオペラ『その星には音がない―時計仕掛けの宇宙−』の見どころについて、共同制作者でもある平田さんとともに語った。作曲家・中堀海都さん（写真中央）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同左）、田名部真理