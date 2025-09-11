BE:FIRST 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの10月29日にリリースする自身初のベストアルバム「BE:ST」に収録される新曲「Stare In Wonder」が、10月8日より放送が開始されるTVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌に決定した。BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」は、2025年10月8日より放送開始となるTVアニメ「ワンダンス」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。原作の愛読者であるSKY-HIが