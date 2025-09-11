コカ･コーラシステムが、1980年代〜1990年代にかけて発売された「ファンタ フルーツパンチ」を9月15日から期間限定で発売します。同商品は、レトロな時代を感じる懐かしい味わいと、複数のフルーツが溶け合った華やかなフレーバーに加え、色鮮やかな液色が特長。希望小売価格は198円（税込み）です。「ファンタ」は、1958年に誕生したフルーツ炭酸飲料。ブランド名は「ファンタジー」や「ファンタスティック」に由来していま