¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë135¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¡ÖÍÎÁõÈþ¿Í²è¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ç¤Ï9·î10Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤ÏKITTEÂçºå¤Ë¤Æ9·î19Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥¢¡¼¥È¤È¥Ó¡¼¥ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ëµ©Í­¤Ê¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£©LUCKY LAND COMMUNICATIONS¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÊPhoto by FASHION HEADLINE¡ËµðÂç¤ÊÈþ¿Í²è¤¬·Þ¤¨