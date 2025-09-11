8月、佐賀県で行われた中学生の新体操全国大会で初優勝を飾った駒ケ根市の赤穂中学校新体操部が10日、駒ヶ根市長に喜びを報告しました。駒ヶ根市の伊藤祐三市長のもとを訪れた赤穂中学校新体操部。 ３年生から１年生までの11人が優勝報告を行い感謝を伝えました。全国大会は8月25日に佐賀県で行われ赤穂中学校はフープを使ったしなやかな演技で「不思議の国のアリス」の世界観を表現。「21.450」の高得点をマークし