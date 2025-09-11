◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（１１日・Ｇタウン）巨人は１１日、イースタン・オイシックス戦のスタメンを発表した。チームは現在１０連勝中で、１１連勝を目指して西舘勇陽投手が先発マウンドに上がる。上半身のコンディション不良から今月４日の３軍戦で約１か月ぶりに実戦復帰。２回１失点で最速１５０キロをマークし、大竹２軍投手コーチは「１５０キロも出たし、力強く投げられていた」と評価していた。打